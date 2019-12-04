Son Dakika Haberleri: Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi - Son Dakika

Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi

6 saat önce

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, okul çevrelerinde bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptı.

Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi, System.String[]

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, okul çevrelerinde bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konularak imha edildi.


Şanlıurfa'da okul çevrelerindeki iş yerlerine yönelik denetimlere hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçe zabıta ekipleri ile ortak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerine yönelik uygulama düzenledi. Uygulama kapsamında tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. İş yerlerini tek tek denetleyerek tarihi geçmiş bisküvi, şeker, cips, çikolata, süt ve kek gibi gıda ürünlerine el koyan zabıta ekipleri, ürünlerin imhasını gerçekleştirdi. Büyükşehir zabıta ekipleri, şehir genelindeki denetimlerine devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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