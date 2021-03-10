Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 106. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 106. yıl dönümüne hazırlanıyor

10.03.2021 11:21
Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 106. yıl dönümüne hazırlanıyor, System.String[]

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler titizlikle çalışıyor.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Çalışma Grubunca bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirilip zemin temizlendi.

Şehitler Abidesi çevresinde ilk kez yapılan çalışmayla, Türk bayrağını simgeleyecek kırmızı ve beyaz renkte 40 bin lale ile 10 bin şakayık ekildi.

Abide bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için diri örtü temizliği, Abide'ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği yapıldı.

"Şehitlerimizi duasız bırakmayacağız"

AA muhabirine hazırlıkları anlatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyabilmek için katılımcı sayısının sınırlı tutulacağını, gereken diğer önlemlerin de alınacağını belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Gönül isterdi ki yine eskiden olduğu gibi salgın olmasaydı büyük bir kaynaşmayla, devlet büyüklerimizle, milletimizle büyük bir kalabalıkla burada zaferimizi kutlayalım. Fakat sağlık her şeyden önce geliyor. Tabii ki şehitlerimizi duasız bırakmayacağız, yine onları büyük bir rahmetle, büyük bir saygıyla anacağız. Onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve onların bizim için ne kadar kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlayarak onları yad etmiş olacağız."

Kaşdemir, tarihi alanı şehitlerin aziz hatırasına yakışır hale getirmek için uğraştıklarını dile getirdi.

Onlar için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Kaşdemir, "İnşallah salgın süreci bittiği zaman daha büyük kalabalıklarla buraya ziyarete gelineceğini düşünüyoruz. Biz insanlarımızı, milletimizi çok özledik. Türk milleti de Çanakkale'yi çok özledi. Çanakkale'nin havasını teneffüs etmeyi, Çanakkale ruhunu hissetmeyi çok özledi." dedi.

İsmail Kaşdemir, salgın riskinin sona ermesinin ardından yaşanabilecek yoğun kalabalıklara da hazırlıklı olduklarını anlattı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı dünyanın en çok ziyaret edilen, en büyük açık hava müzesi haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Kaşdemir, "Çanakkale dediğimiz zaman Türk milletinin kalbi daha başka çarpmaya başlar, gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı, Kurtuluş Savaşı'na giden yolun taşlarını döşediği ve Cumhuriyet'e giden yolun ön sözünün yazıldığı topraklar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakların hizmetindeyiz, hizmetkarlarıyız ve burayı gelecek kuşaklara aktarmak için gayret gösteriyoruz." sözlerine yer verdi.

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 106. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika


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