Tarihi Gelibolu Yarımadası destanlaşan zaferin 107. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek, "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler titizlikle çalışıyor.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce, bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirilip, zemin temizlendi.

Hisarlık Tepe üzerinde yer alan 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi çevresinde yapılan çalışmayla, Türk bayrağını simgeleyecek kırmızı ve beyaz renkte 12 bin şakayık ekildi.

Abide bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için diri örtü temizliği, abideye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği yapıldı.

Katılımcıların oturma düzenini sağlayacak tribünlerin kurulumu ise sürüyor.

Törenler kapsamında alanda görev yapacak askeri birlikler de provalarını yapıp son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

"Tarihi alandaki son hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacağını belirtti.

Kaşdemir, "Çanakkale olarak 18 Mart'a hazırız. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerine hazırlanmak için çalışıyoruz. Bu yıl 18 Mart törenlerimiz inşallah daha güzel olacak. Çünkü hem zafer günümüz hem de Türk milletinin yapmış olduğu çok önemli bir işin, köprünün açılışı olacak." dedi.

Çanakkale'nin 18 Mart'ta Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü en büyük, anlamlı buluşmasından birine ev sahipliği yapacağını kaydeden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Dünyada mühendislik harikası olarak gösterilen boğazın bağrında bir gerdanlık gibi duracak olan ve Türk milletinin evlatlarının yapmış olduğu büyük eseri Sayın Cumhurbaşkanımızın, gelen misafirlerimizin, Türk milletinin katılımlarıyla hep beraber açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet erkanının, halkımızın katılımlarıyla beraber yine büyük bir gururla Çanakkale Deniz Zaferimizi kutlayacağız."

"Dünyanın örnek gösterdiği büyük bir işi başarmanın gururunu yaşıyoruz"

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin tarihindeki en müstesna sayfalardan birisi olduğuna işaret eden Kaşdemir, şöyle devam etti:

"O gün biz bu milleti, devleti, vatanı, bayrağı, kutsal değerleri korumak için bu topraklardan dünyaya meydan okuduk. Vatan, millet, kutsal değerler söz konusu olduğunda canını hiçe saymanın göstergesi olan Çanakkale ruhu bu topraklarda doğdu. Çanakkale ruhunun temsilcileri Seyit Onbaşılar, Yüzbaşı Yusuf Kenanlar, Cevat Paşalar, Selahattin Adil Paşalar, Gazi Mustafa Kemaller bu topraklarda dünyaya meydan okudular ve Mehmetçik ile büyük bir savunma savaşı verdiler. Mehmetçik çok iyi savaştı, komutanları çok iyi sevk ve idare etmeyi bildi. Biz bu topraklarda haklı bir gurur, zafer yaşadık."

Çanakkale kahramanlarının evlatlarının yine büyük zaferler yazmanın eşiğinde olduğunu, büyük işler başardığını dile getiren İsmail Kaşdemir, "Boğazın bağrına gerdanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapmayı başardılar. Aslında Seyit Onbaşılar, o dönemin Mehmetçikleri, komutanlar, Gazi Mustafa Kemaller bugün bizler çok rahat bir ortamda çalışalım, bu bayrağın altında özgürce büyük işler başaralım diye canlarını ortaya koyarak, dünyaya meydan okumuşlardır. Bugün dünyanın alkışladığı, gıpta ettiği, örnek gösterdiği büyük bir işi başarmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"İki başarı ve gururu aynı gün yaşayacağız"

Kaşdemir, 18 Mart'ta hem zafer gününün kutlanacağını hem de çok önemli bir proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının sevincinin yaşanacağına işaret ederek, "Hem büyük bir zafer hem bir büyük bir işi başarmanın mutluluğu 18 Mart'ı bu sene daha anlamlı bir hale getirecek." ifadesini kullandı.

"İşte bu Türk milletinin inandığı, birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği zaman ne kadar büyük işler başarabileceğinin göstergesidir." diyen Kaşdemir, tarihin bunların örnekleriyle dolu olduğunu bildirdi.

Kaşdemir, şöyle konuştu:

"İnşallah gelecekte de bu birliğimiz, beraberliğimizi, Çanakkale ruhunu kaybetmeden tarihsel yolculuğumuza devam edeceğiz. 18 Mart'ta çok büyük bir buluşma bekliyoruz. O gün adeta Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de atacak, belki de dünyanın gözü bu topraklarda olacak. Çanakkale'den bir kez daha bütün dünyaya ilan edeceğiz ki; bu topraklarda her zaman varız ve büyük işler başaracağız. Büyük zaferin mimarları, kahraman Mehmetçiğimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Onların büyük mücadelelerinden büyük ilham alıyoruz."

Bugün başarılan tüm işlerin tarihten alınan ilhamla, o güçle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kaşdemir, "O zaman yapılan işlerin ilhamı bugüne güç, kuvvet veriyor, önümüzü aydınlatıyor. Çanakkale Zaferlerindeki o ruh bizlere büyük bir motivasyon sağlıyor. Bugün de Çanakkale kahramanlarının torunları olarak bizler de tekrar destanlar yazıyoruz, büyük işler başarıyoruz. Onları her zaman rahmetle anacağız. Bugün de devletimize, milletimize, ülkemize böyle büyük eserler kazandıranları da şükranla anıyoruz. İnşallah bu milletin kalbinde Çanakkale ruhu hiç eksik olmayacak. Çanakkale ruhu bu topraklarda ebediyen var olacak."