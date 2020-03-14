Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bünyesindeki ilaçlama ekipleri, törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi'nde koronavirüse karşı tedbirler kapsamında ilaçlama yaptı.

Burada törenin yapılacağı platformları da ilaçlayan ekipler, şehitlikleri de dezenfekte etti.

Bölgede ziyaretçi yoğunluğunun bulunduğu müze ve anıtlar da bu çalışma kapsamında ilaçlandı.

Törenlerin yapılacağı 18 Mart Çarşamba gününe kadar, ekiplerinin çalışmasının aralıksız süreceği öğrenildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dezenfekte çalışması yapıldı

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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