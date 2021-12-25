Üye Girişi
Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' - Son Dakika

Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'

25.12.2021 10:58
Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'

Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 13-15 Mayıs 2022'de 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' düzenlenecek.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 13-15 Mayıs 2022'de 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' düzenlenecek.

Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' yapılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'dünyanın en büyük açık hava müzesi' olma yolunda ilerlediği belirtilen bölgenin fotoğrafseverleri ağırlamaya hazırlandığı kaydedildi. Etkinlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde, tarihi alanın tanıtılmasına katkı sağlanması ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenecek.

Profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçıların da katılabileceği yarışmada dereceye giren birinciye 10 bin lira ve 'TFSF Altın Madalya', ikinciye 6 bin lira ve 'TFSF Gümüş Madalya', üçüncüye 4 bin lira ve 'TFSF Bronz Madalya', 3 adet 2 bin liralık mansiyon, 'Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü' olarak 3 bin lira, 'Jüri Özel Ödülü' olarak 2 bin lira verilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda ise Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF Temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alacak. Yarışma takvimine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'https://catab.ktb.gov.tr/' internet sitesinden ulaşılabilecek.


Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'
Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'
Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'
YORUMLAR
500

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Mayıs, Tfsf, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' - Son Dakika


Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!! Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!         
12:03
İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası         
11:46
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm         
11:15
Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
11:12
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement