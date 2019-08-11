Son Dakika Haberleri: Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını (1)
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını (1)

1 saat önce

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını (1), System.String[]
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun  ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.


- Çanakkale
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını!
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