Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zafer yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zafer yoğunluğu başladı

13.03.2022 11:56
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zafer yoğunluğu başladı

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Tarihin en kanlı savaşlarından birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Tarihin en kanlı savaşlarından birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Çanakkale destanının yazıldığı yarımadayı özellikle 18 Mart ile 24-25 Nisan tarihlerinde yapılan tören haftalarında binlerce kişi ziyaret ediyor.

Eşsiz zaferin 107. yıl dönümünde öğrenciler, belediyelerin düzenlediği gezilere katılan ve özel araçlarıyla Gelibolu Yarımadası'na gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece ölçüldüğü bölgede anıtları gezerek ecdadı yad ediyor.

Çanakkale'de büyük bir zafer kazanan Mehmetçik'e şükran ifadesi olarak dikilen Şehitler Abidesi, tüm askerleri şehadet şerbetini içen birliğe adanan 57. Piyade Alayı Şehitliği ve ay yıldızlı bayraklarla donatılan Bigalı köyü, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

Ülkenin dört bir yanından Çanakkale'ye gelen konuklar, her metrekaresi şehit kanlarıyla sulanan bölgede Fatiha okuyup, ecdadı anma fırsatı buluyor.

Alandaki kılavuzlardan bölgenin tarihi hakkında bilgi edinen ziyaretçiler, özellikle Şehitler Abidesi ve şehitliklerde bol bol fotoğraf çektiriyor.

"Çok üşüdük ama içimizi ısıtan bir duygu var"

Uşak'tan gelen Melike Demirayak, AA muhabirine, Çanakkale'ye ilk kez geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Demirayak, tarihi bölgeyi görmeyi çok hayal ettiğini belirterek, "Çok duygu verici. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu burada daha iyi anlamış olduk. Soğuk havaya rağmen, karda kışta geldik buraya. Burayı görmek için can attık. Çok üşüdük ama içimizi ısıtan bir duygu var, en güzeli de bu." ifadelerini kullandı.

"Atalarımızın çektiği çilenin farkına varıyoruz"

Isparta'dan öğrencileriyle gelen matematik öğretmeni Ramazan Güler de Çanakkale'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Özellikle gelecek nesillere atalarını anlatmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini dile getiren Güler, "Atalarımızın çektiği çilenin farkına varıyoruz. Mevcut imkanların şükrünü eda edemediğimizi anlıyoruz. Atalarımız imkansızlıklar içinde başarı elde etmiş. Bu imkanlarla daha iyi başarılara ulaşmak için, ülkemizin kalkınması için elimizden geleni yapmamız gerektiğini anlıyoruz." dedi.

Bölgedeki alan kılavuzlarından İbrahim Apaydın da 7'den 70'e tüm ziyaretçilere Çanakkale Savaşları hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Apaydın, Gelibolu Yarımadası'na Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Soğuk havaya rağmen sadece bugün bölgede 2-3 bin ziyaretçi var. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle de birçok tur iptal edildi. Onlar iptal edilmeseydi yoğunluk daha da artacaktı. Herkesin Çanakkale'yi görmesini isteriz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda zafer yoğunluğu başladı - Son Dakika


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