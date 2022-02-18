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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak - Son Dakika

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

18.02.2022 13:10
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

ÇANAKKALE'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın imzalanan protokolle dijital haritası hazırlanacak.

ÇANAKKALE'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın imzalanan protokolle dijital haritası hazırlanacak. Bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Törende, imzaları Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir attı. Protokol ile tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumu üst düzeyde gerçekleştirilecek. Tarihi alanın dijital ve nesnel olarak haritası çıkarılacak ve bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak. Bu yöntem, tarihi alanın ve muharebe sahasının kuş bakışı ile görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, yeni muharebe sahalarının ve yeni şehitliklerin ortaya çıkarılması için de bir adım olacak.


Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
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Milli Savunma Bakanlığı, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak - Son Dakika
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