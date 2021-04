Tarihi Gelibolu Yarımadası sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü - Son Dakika

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan şehitlikler ve anıtlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü kutlamaları öncesi, destanın simgesi Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Anzak torunlarının kalabalıklar halinde katıldığı "Şafak Ayini"nin yapıldığı Anzak Koyu, drone yardımıyla görüntülendi. Söz konusu alanlardaki sessizlik görüntülere yansıdı.

Kuşların ve rüzgarın adeta bu kahramanları selamladığı alan, salgın sürecinden sonra yeniden misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

"Tarihi alan doğası korunmuş en özel yerlerden biri"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, tarihi alanın bu sene 24-25 Nisan törenlerinde sessiz olacağını aktardı.

Her sene binlerce yerli ve yabancı misafirin ağırlandığı anıtların Kovid-19 salgınının etkisiyle daha sakin ve sessiz olduğunu belirten Kaşdemir, şunları söyledi:

"Bu sessizlik her ne kadar bizi üzse de alanın bir başka güzelliklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Hep söylediğimiz bir şey var, tarihi alan doğası korunmuş en özel yerlerden biri. Özellikle akşam sessizliğinde alana gelen misafirlerimiz bunu daha iyi anlayacaktır. Alanın bitki örtüsü, kuş sesleri ve gökyüzündeki yıldızlar çok güzel bir doğanın içinde bulunduğumuzu bize hatırlatıyor. Bu süreç her ne kadar programlarımızı aksatsa da bu güzellikleri fark etmemizi sağladı. Alanın dokusunu ve doğallığını bozmayarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Bundan sonraki her projemizde, her etkinliğimizde bunu hatırlayarak ve bunun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz."