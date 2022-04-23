Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır - Son Dakika
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Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır

23.04.2022 13:12
Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı törenleri yarın ve 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı törenleri yarın ve 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır sınırlı sayıda katılımcı ile yapılan törenlere, salgının etkisinin iyice azalmasının ardından yurt içi ve dışından geniş katılım sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri, kırmızı ve beyaz renkte binlerce çiçekle donattıkları şehitliklerin bakımını tamamladı. Yabancıların anıt ve mezarları da ilgili ülke görevlilerince törenlere hazır hale getirildi.

Bölgedeki ziyaretçi yoğunluğu da sürüyor. Özellikle Şehitler Abidesi'ne gelenler, temsili mezarlarda dualarla ecdadı yad ediyor.

Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği ile Anzak Koyu'ndaki Şarapnel Vadisi, törenlerin arifesinde AA ekibince pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dronla görüntülendi.

Program

Tören programı kapsamında yarın Şehitler Abidesi, Fransız Mezarlığı ve İngilizlerin Cape Helles Anıtı'nda anma etkinlikleri yapılacak.

Günün sonunda ise Çanakkale Savaşları sırasında 3. Kolordu'nun "silah tamirhanesi" olarak kullanılan ve Tarihi Alan Başkanlığınca restore edilen 200 yıllık Bigalı Kalesi'nin açılışı gerçekleştirilerek burada konuklara iftar verilecek.

25 Nisan'da ise sabah namazının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başlayacak. Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan yaklaşık 5 kilometre gidilerek Conkbayırı'nda sona erecek yürüyüşün ardından anma törenine geçilecek. Etkinlik, öğlen Şehitler Abidesi'ndeki kapanış programıyla sona erecek.

Aynı gün Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Töreni"nde, Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, şafak vakti savaşta hayatını kaybeden atalarını anacak.

Yabancı konukların programları, Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı ve Yeni Zelanda Anıtı'ndaki anma törenleriyle tamamlanacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır
Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır
Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır
Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır
Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır

YORUMLAR
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ÇANAKKALE - Anzak askerlerin torunları Çanakkale'den dünyaya barış mesajı verdi ÇANAKKALE - Anzak askerlerin torunları Çanakkale'den dünyaya barış mesajı verdi 57. Alay Şehitliği'nde minnet ve duayla kahraman ecdadı anıyorlar 57. Alay Şehitliği'nde minnet ve duayla kahraman ecdadı anıyorlar

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Turizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Gelibolu Yarımadası törenlere hazır - Son Dakika


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