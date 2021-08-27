Üye Girişi
Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi - Son Dakika

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi

27.08.2021 17:11

Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını açıklamasından sonra Portekizli yıldızın kariyerinin geleceği merak konusu oldu. Ronaldo'nun Manchester City'e transfer olacağı konuşulurken, İngiliz devinin bu anlaşmadan vazgeçtiği öğrenildi. Manchester United'ın eski yıldızını takıma yeniden kazandırmak için devreye girdiği ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Ronaldo'yla 2023 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Juventus'tan ayrılacağı kesinleşen Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcunun menajeri Mendes'le temasa geçerek resmi teklifi iletti.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Son zamanlarda Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester City'le anılıyordu. İngiliz devinin, yıldız futbolcu için resmi teklif iletmediği öğrenildi. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ronaldo, Manchester United'da yeniden oynama fikrine sıcak bakıyor. İngiliz devi, önümüzdeki saatlerde yıldız futbolcunun menajerine, 2 yıllık sözleşmeyi gönderecek ve resmi imzalar atılacak.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi

Manchester United, Manchester, Cristiano, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cezaevindeki 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 16:59 Cezaevindeki 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü 16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi 15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 15:25 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 15:23 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi

Son Dakika Haberleri
17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi
16:56 Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı
16:47 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı
16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak         
17:17
Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı         
16:56
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı         
16:35
Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu         
16:10
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor         
15:45
Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı         
15:25
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler         
14:26
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 17:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement