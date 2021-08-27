Juventus'tan ayrılacağı kesinleşen Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcunun menajeri Mendes'le temasa geçerek resmi teklifi iletti.
Son zamanlarda Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester City'le anılıyordu. İngiliz devinin, yıldız futbolcu için resmi teklif iletmediği öğrenildi. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ronaldo, Manchester United'da yeniden oynama fikrine sıcak bakıyor. İngiliz devi, önümüzdeki saatlerde yıldız futbolcunun menajerine, 2 yıllık sözleşmeyi gönderecek ve resmi imzalar atılacak.
Son Dakika › Spor › Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi - Son Dakika Spor