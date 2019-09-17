Tarihi görüşmede müjdeler üst üste geldi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Tarihi görüşmede müjdeler de üst üste geldi. Bakan Kurum, Yozgat'ın kanayan yarası olan altyapı, Büyük Cami Çevresi Düzenleme Projesi, arsa takasları ve yatırım destek müjdelerini art arda verdi.



Bakanlıkta gerçekleşen verimli görüşmenin ardından Yozgat'ta birçok sorun çözüme kavuşacak. Yozgat'ın başlıca sorunlarından olan altyapı eksikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Kent merkezinin altyapı yenileme çalışmaları Yozgat Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde en kısa sürede başlayacak. Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi için de Bakanlık maddi ve manevi desteklerde bulunacak.



"Güçlü hükümet, güçlü belediyecilik"



Gerçekleşen görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Bugün ilimiz için AK Parti Milletvekili Sayın Yusuf Başer ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek tarihi görüşmeler gerçekleştirdik. Çok önemli müjdeler aldık. Yozgat'ın en önemli problemlerinin başında gelen altyapı sorunumuzu Sayın Bakanımıza anlattık. Kendisi altyapı yenileme çalışmalarımız için gerekli talimatları verdi. Altyapı yenileme çalışmalarımız Bakanlığımızın nezdinde gerçekleşecek. Etrafı harabe vaziyette bulunan Büyük Cami çevre düzenleme projemizde de Sayın Bakanımız gereken yatırım desteğini sağlayacağını ifade etti. İlimizin gö zbebeği tarihi camimizin etrafında da çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak. Bakanlığımız ile belirlediğimiz bölgelerde arsa takaslarımız ve yatırım desteklerimiz olacak. Bugün gerçekleşen verimli görüşmeler ve müjdeler için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Güçlü hükümet, güçlü belediyecilik anlayışından taviz vermeden Yozgatımızı daha ileri taşımak adına çalışmalarımız devam edecek" dedi. - YOZGAT