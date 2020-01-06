Tarihi Gülevşen Camii restore edilecek - Son Dakika
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Tarihi Gülevşen Camii restore edilecek

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Çıplaklı Mahallesi'ndeki Gülevşen Camii'nin restorasyonu için ihaleyi gerçekleştirdi.

Tarihi Gülevşen Camii restore edilecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Çıplaklı Mahallesi'ndeki Gülevşen Camii'nin restorasyonu için ihaleyi gerçekleştirdi. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen projenin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.


14. yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen camide 20. yüzyıla kadar ibadet yapılıyordu. Daha sonra bakımsızlıktan harabeye dönen tarihi cami için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun bir proje hazırlandı. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından restorasyon için düğmeye basıldı. Camiinin restore edilerek, tekrar Alanya'ya kazandırılması için ilk adım atıldı. Mülkiyeti hazineye ait olan yerin restorasyon ve cami olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak tahsisi yapıldı. Büyük bölümü tahrip olan yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapının aslına uygun olarak restorasyonu ve etrafına yapılacak şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar için proje hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi, korunması gerekli kültür varlığı kategorisinde olan yapının restorasyon projesi ihale sürecini tamamlandı. Projenin, en kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çıplaklı Mahallesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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