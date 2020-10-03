Son dakika... Tarihi Gümrük Hanı'nda normalleşme konseri - Son Dakika

ŞANLIURFA'ya hafta sonları gelen yerli turist sayısında koronavirüs ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile artış yaşanmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı tarihi hanlar bölgesinde Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nca Tarihi Gümrük Han 'da sazlı-sözlü normalleşme türkü konseri verildi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında artış gösteren ilerin başında yer alan Şanlıurfa, son günlerde Covid-19 vaka sayısının düşüşe geçmesiyle birlikte hafta sonları yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Kentin tarihi yerlerini gezen turistler için Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bünyesindeki 'Urfa Ahengi Müzik Topluluğu' Tarihi Gümrük Han'da sazlı-sözlü türkü resitali konseri verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde ziyaretçiler meşhur Urfa gecesinin vazgeçilmez türkülerine eşlik etti. Etkinlikte sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayanlar görevliler tarafından sık sık uyarıldı.