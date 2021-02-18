Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı - Son Dakika

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

NASA'nın uzay aracı 'Perseverance' yani 'Azim'den Kızıl Gezegen'in ilk görüntüleri gelmeye başladı.

NASA Perseverance'ın Kızıl Gezegen'den çektiği ilk görüntüyü paylaştı:

ÖRNEKLER SALDA GÖLÜ'YLE KIYASLANACAK

Perseverance Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ni en az 1 Mars yılı boyunca (Dünya zamanıyla yaklaşık 687 gün) boyunca inceleyecek. Ardından 2030'lı yıllarda yeniden Dünya'ya dönecek. NASA Jezero Krateri'nden elde edilecek verilerin Burdur'da bulunan Salda Gölü'nden alınan örneklerle kıyaslanacağını, Salda'nın Mars'ı daha iyi anlamamızı sağlayacağını da duyurdu.

İLK MESAJ

Perseverance uzay aracının Twitter hesabından ilk paylaşım geldi. NASA'dan atılan mesajda, "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürecek" ifadesi kullanıldı.

"BÜYÜLEYİCİ"

NASA yetkilisi Steve Jurczyk, "Büyüleyici" açıklaması yaptı. Jurzcyk, bir uzay aracının Mars'a inmesi yolundaki zorluğun koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha da güçleştiğini söyledi. Dünyanın izlediği operasyonun bir parçası olan Jurczyk, Perseverance'ın gelecek misyonlar için izci gibi hareket edeceğini ifade etti.

"HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ"

Zemin Misyon Müdürü Jessica Samuels, Perseverance'ın şu anda iniş sonrası her şeyin işlevsel olduğundan emin olmak için kritik kontrolleri yaptığını açıkladı. Samuels, "Hepimiz çok heyecanlıyız, sabredemiyoruz" dedi.

PERSEVERANCE, CURIOSITY'DEN FARKLI

Perseverance ile 2012'de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars'ın yeni misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel enstrümanlarla donatıldığı bilgisini paylaştı.

MİNİ HELİKOPTER DE UÇURULACAK

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

HEDEF MARS'A İNSANLI UZAY ARACI GÖNDERMEK

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.