Son Dakika Haberleri: Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat bulacak
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Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat bulacak

1 saat önce

İskenderun'da ziyaretlerde bulunan Irak-Basra Ticaret Odası Başkanı Majed Mozan, Basra ile İskenderun Körfezi arasında ticari ve lojistik bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.

Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat bulacak, System.String[]
İskenderun'da ziyaretlerde bulunan Irak- Basra Ticaret Odası Başkanı Majed Mozan, Basra ile İskenderun Körfezi arasında ticari ve lojistik bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.

Limakport İskenderun Limanı'nı ziyaret eden Irak-Basra Ticaret Odası Başkanı Majed Mozan, liman sahasında incelemelerde bulundu. Liman hakkında brifing alan Mozan yaptığı açıklamada, İskenderun Limanı ile daha önceden olduğu gibi güçlü ticari ve lojistik faaliyetler yürütmek istediklerini söyledi.

Mozan, geçtiğimiz günlerde Hürmüz boğazında İngiltere gemilerine İran'ın müdahalesi ile artan tansiyonun Basra Körfezi'ndeki lojistik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bölgede silahlı bir savaşın olmamasını temenni ediyorum fakat son zamanlarda bölgede tansiyon artıyor ve ticaret savaşı hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Limakport Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ünlü, "İskenderun Körfezi batı denizlerinin son noktası, Basra Körfezi ise doğu denizlerinin son noktası bu çerçevede Basra ve İskenderun körfezlerini birbirine karadan bağlamalıyız" dedi.

Bölge lojistik ağının ve ticaretin gelişmesi için bu ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, LimakPort İskenderun Limanı ve Basra Körfezindeki limanlar arasında deniz ticaretinin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Ünlü, "Tarihi İpek Yolunu yeniden canlandırmak hedefindeyiz. Basra ve İskenderun körfezleri arasındaki ticareti lojistik ağı ile bir birlerine bağladığımızda Bağdat, Musul, Kerkük ve Erbil'i de İskenderun'a getirmiş olacağız. Gemilerin sıraya girdiği bir İskenderun körfezi hayal ediyoruz ve bunu başarmak için tarihi İpek Yolunu canlandırmamız lazım. Basra ile İskenderun körfezleri doğu ile batıyı yakınlaştıracaktır" şeklinde konuştu. - HATAY
İskenderun, Basra, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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