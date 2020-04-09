Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak - Son Dakika

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin, 45 gün içinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı bildirildi.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamada, tarihi binanın belediye tarafından planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği hatırlatıldı.

Binada restorasyon çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada, tarihi yapının, restorasyon ve yenileme sürecinin ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı belirtildi.

Hastanenin 45 gün içinde hizmete alınacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalar, Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin yaptığı alan temizliği ve düzenleme çalışmalarıyla başladı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılarak tüm dünyada panik oluşturan koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı önlemlerini artırarak devam ediyor. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de startı verilen iki yeni hastanenin ardından restorasyon projeleri İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan eski Askeri Hastanenin de restorasyon sürecinin 45 gün içinde tamamlanması ve göğüs hastalıkları hastanesi olarak hizmete açılarak hastalara hizmet vermesi planlanıyor."