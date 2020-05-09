Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği hastane drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütüldüğü görüldü. Ayrıca hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı ve hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmalarının devam edildiği görüldü. Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:27 Kaynak: İHA
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