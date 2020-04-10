Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi salgın hastanesi oluyor - Son Dakika

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi salgın hastanesi oluyor
6 saat önce
TARİHİ Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.
İstanbul DHA - TARİHİ Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.
Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek. Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor. Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor. Hastanedeki son durum havadan da fotoğraflandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:28 Kaynak: DHA
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