Son Dakika Haberleri: Tarihi "Halep Arığı" tescil edildi
Son Dakika Güncel Tarihi 'Halep Arığı' tescil edildi

Tarihi "Halep Arığı" tescil edildi

1 saat önce

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan ve "Halep Arığı" olarak adlandırılan tarihi su kanalı, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edildi.

Tarihi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan ve "Halep Arığı" olarak adlandırılan tarihi su kanalı, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edildi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirtti.

"Halep Arığı"nın da ilçenin tarihi miraslarından olduğunu kaydeden Kılıç, Oğuzeli'nden Halep'e kadar uzanan yaklaşık 25 kilometrelik kanalın, bölgede hem içme suyu olarak hem de sulama amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Kılıç, "8 metre derinliğe, 2 metre ene sahip Halep Arığı, yer altı su kanalıdır. Kireçtaşına kazılmış devasa su kanalının hem girişi hem de çıkış noktası, hatta yer yer tıkalı olduğu için kanalın büyük kısmı kullanılamamaktadır." bilgisini verdi.

Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurarak tarihi yapının gün yüzüne çıkması ve restore edilmesi talebinde bulunduklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bakanlık, yaptığı incelemeler sonucu, tarihi Halep Arığı'nı 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' niteliği taşıdığından dolayı tescilledi. Burasının restore edilerek kullanıma uygun hale getirilmesine karar verildi. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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