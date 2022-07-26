Tarihi Haliç Tersanesinde yangın - Son Dakika
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Tarihi Haliç Tersanesinde yangın

26.07.2022 18:25
Tarihi Haliç Tersanesinde yangın

Tarihi Haliç Tersanesinde yangın çıktı.

Tarihi Haliç Tersanesinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kasımpaşa'da bulunan Tarihi Haliç Tersanesinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir geminin yakıt tankerine kaynak yapıldığı esnada çıktığı öğrenilen yangın için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Kısa sürede Haliç Tersanesine gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesiyle, tersanede çalışanlar rahat bir nefes aldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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HALİÇ TERSANESİ'NDE YAKIT TANKI TAMİR EDİLİRKEN YANGIN ÇIKTI HALİÇ TERSANESİ'NDE YAKIT TANKI TAMİR EDİLİRKEN YANGIN ÇIKTI Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Kasımpaşa, İtfaiye, Haliç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Haliç Tersanesinde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Haliç Tersanesinde yangın - Son Dakika
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