Üye Girişi
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA - Son Dakika

TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA

12.06.2021 11:12
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA, System.String[]

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1562 yılında yapılan Horhor Hamamı, 29 milyon liradan satışa çıkarıldı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1562 yılında yapılan Horhor Hamamı, 29 milyon liradan satışa çıkarıldı. Aktif olarak kullanılan tarihi hamam, yeni alıcısını bekliyor.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Horhor semtinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1562 yılında Has Odabaşı Behruz Ağa tarafından yaptırılan Horhor Hamamı hisse sahibi aile tarafından 29 milyon liraya satışa çıkarıldı. Aksaray ve Has Odabaşı Hamamı olarak da bilinen 638 metrekarelik arsada bulunan hamamın, 558 metrekarelik ana binası Tescilli Anıt Eser olduğu için, 1. derecede Koruma Bölgesinde kalıyor. Aynı arsa üzerindeki 80 metrekarelik alan ise, şu an konut olarak kullanılıyor.

Hamamın, İstanbul'un yaklaşık 3'te 1'ini harap eden 1756'daki büyük yangından sonra şu anki mimari durumuna geldiği biliniyor. Geçmişte halka değil, sarayın elitlerine hizmet veren 30 odalı, 3 katlı hamam, yeni alıcılarını bekliyor.

"4 AİLEDEN 22 HİSSEDARI VAR"

Hamamın 4'üncü nesil hisse sahibi olan Turgay Kurt, çocukluğunun geçtiği bu yeri satma sebebini anlattı. Kurt, "Hamam 1917 yılından beri bizim ailemizde ve bu hamamı dedemin annesi satın almış. Dedemden de 4 erkek çocuğuna geçmiş. Büyüklerimiz tarafından işletilerek bu günlere kadar geldi. Mevcut şartlarda 4 ailenin 22 tane hissedarı var. Bir sonraki jenerasyona geçtiğinde yaklaşık 22 kişilik ortak sayısı 69'lara çıkacak. Bunu satıp bizden sonrakilerin böyle bir sorumluluğa girmesini istemediğimiz için satmak istiyoruz" dedi.

"NADİDE BİR TARİHİ ESER"

Şofbenlerin bulunmadığı ve sıcak suyun nadir bulunduğu dönemlerde hamamda çok fazla sirkülasyon yaşandığını hatırladığını söyleyen Kurt, 'Buraya talip olmak isteyen kişiler, 459 yıllık nadide bir tarihi esere sahip olacaklar. Böyle bir yatırımı yapacak olan kişi belki burayı ticari işletme olarak kullanmak amacının dışında, geleceğe yatırım olarak görürse beklentilerinin çok üstünde bir fayda sağlayacağını düşünüyorum' diye konuştu.

"FİYATI YÜKSELEBİLİR"

Hamamın düzgün bir restorasyona ihtiyacı olduğunu belirten Kurt, "Aldıktan sonra ve düzgün bir restorasyon çalışması bitiminde çok daha tarihi doku verilmiş hali ile hizmet edeceği, çok daha yüksek kazançlı bir işletme haline getirebilirler. Aksaray Meydan Projesi'nin gerçekleşmesi halinde buranın ulaşacağı değer şimdi istediğimiz fiyatın birkaç katına yükselecektir" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ RESTORE EDİLMİŞ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sedes, "Bu hamam klasik hamam mimarisine uygun olarak ve çifte hamam şeklinde yapılmış. Hamamın onarım adı altında değişikliğe uğradığını hatta yanlış restore edildiğini söyleyebiliriz" dedi.

"MİRASLARIMIZI HOR KULLANIYORUZ"

Hamam kültürünün korunması gerektiğini ifade eden Sedes, 'Biz ne yazık ki mirasımızı hor kullanıyoruz. Geçmişten gelen tarihi yapılarımızı, soyut kültürel mirasımızı da çok hor kullanıyoruz. Benim önerim bu hamamın rölevesinin, restitüsyon önerisinin ve restorasyon projesinin yapılarak gerekli izinler alındıktan sonra restore edilmesidir. Özgününde hamam olarak yapılmış ama şu anda fonksiyon değişikliğine uğramış hamamlar var. Ben, hamamlara özgün fonksiyonlarının verilmesini tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.

TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA
TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA

Kanuni Sultan Süleyman, Restorasyon, İstanbul, Hamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı 11:25 Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar 10:22 Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 09:50 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var 08:58 Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi         
10:28
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız         
09:50
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TARİHİ HAMAM 29 MİLYONDAN SATIŞTA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement