Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü - Son Dakika

Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü

05.11.2020 11:24
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü, System.String[]

ANKARA'nın Beypazarı ilçesi Kapullu Mahallesi'nde 47 derece sıcaklığa sahip suyu ile termal tesis olabileceği değerlendirilen tarihi hamam, bölgede yapılan barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte su altında kaldı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesi Kapullu Mahallesi'nde 47 derece sıcaklığa sahip suyu ile termal tesis olabileceği değerlendirilen tarihi hamam, bölgede yapılan barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte su altında kaldı. Kapullular şifalı olduğunu öne sürdükleri hamamın suyunun baraj seviyesinin üstüne çıkarılarak kullanılır hale getirilmesini istiyor.

Ankara'ya 145 kilometre uzaklıkta Sakarya nehrinin kenarında bulunan Kapullu Mahallesi'nde Roma döneminden kaldığı iddia edilen tarihi hamam, Gürsöğüt 2 barajının su tutmasıyla sulara gömüldü. Daha önce birçok kez belediyelerin kaplıca ve termal tesise dönüştürülmesi için proje geliştirdiği hamam, 2017 yılında Beypazarı Belediyesi meclis kararıyla, Kapullu Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından işletilmeye başlandı. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki bölümden oluşan ve yaz kış 47 derece sıcaklığa ulaşan suyu ile çevrede ilgi gören hamam ile 10 odalı misafirhane ve idari binanın olduğu kısım, suların yükselmesiyle kullanılamaz hale geldi.

'DEDELERİMİZ HAMAMI İMECE USULÜ YAPMIŞLARDI'Kapullu Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Gültekin Soycan, mülkiyeti derneklerini üzerine olan hamamın tamamen sular altında kaldığını söyledi. Soycan, "Erkekler hamamı Roma döneminden kalma tarihi bir hamamdı. Kadınlar hamamını ise 1954 yılında köylülerimiz Beypazarı kaymakamının destekleriyle, imece usulü olarak yapmışlardı. Bu hamamlar sular basmadan 3 gün öncesine kadar kullanılıyordu. Halen vergi dairesinde işletme olduğu gözüken, sigortalı elemanı olan bir işletmeydi. Hamamda yer altı artezyeninden gelen 47 derecelik su vardı ve köylülerimiz aktif olarak kullanıyordu. Şifalı sular romatizmalar hastalıklar başta olmak üzere, birçok hastalığa iyi geliyordu" dedi. 'SUYUN YUKARIYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ'Soycan, baraj kapaklarının kendilerine haber verilmeden kapatıldığını ileri sürerek, "Bize daha öncesinden yetkili firma tarafından hiç bilgi verilmedi. Sadece bize Milli Emlaktan bir kağıt geldi ve arazi bedeli vereceklerini söylediler. Biz de onu kabul etmedik. Şu ana kadar üzerinde bulunan müştemilatın değeri de biçilmedi. Suyu bıraktılar; ama bize ne bilgi ne bir ödeme hiçbir şey yapılmadı. Biz hamamımız sular altında kalınca haberimiz oldu. Biz hamamdaki suyun daha yukarıya çıkarılmasını istiyoruz. Biz kimseden herhangi bir bedel de istemiyoruz, sadece hamamların suyunu yukarıya çıkartmalarını istiyoruz" diye konuştu. 'ÇOK ŞİFALI SUYU VARDI'?Mahalle sakinlerinden Mustafa Üçgün, hamamın sularının şifalı olduğunu anlatarak, "Elleri ayakları tutmayan kişiler gelirdi ve burada 2 hafta kalırdı ve yürüyerek giderlerdi. Ayrıca bahçesinde mineralleri çok olan kuma girerdik. Çok şifalı suydu. Gelen romatizma hastaları burada şifa bulup gidiyorlardı. Bu hamam bizler için velinimetti. Bu bölgenin birçok yerinden sıcak su çıkar. Başka yerden suyu çıkarıp bize verselerdi çok memnun olurduk. Bizler hamama alışkınız, evlerimizde sıcak su olmasına rağmen haftada bir bu hamama muhakkak geliriz" dedi.

Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü
Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü

Beypazarı, Ankara, Baraj, Hamam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü - Son Dakika


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