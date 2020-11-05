Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü (2) - Son Dakika

Tarihi hamam, baraj sularına gömüldü (2)
05.11.2020 17:45
FİRMADAN AÇIKLAMA: KÜLTÜR VARLIĞI YOKAnkara'nın Beypazarı ilçesi Kapullu Mahallesindeki barajı inşa eden firma, bölgedeki hamamın sular altında kaldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
FİRMADAN AÇIKLAMA: KÜLTÜR VARLIĞI YOK
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kapullu Mahallesindeki barajı inşa eden firma, bölgedeki hamamın sular altında kaldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Barajin su tutan alanı içinde iddia edildiği şekilde korunması gerekli hiçbir tarihi yapı bulunmuyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız yazılar mevcuttur. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 26.09.2018 tarihli Gürsöğüt Barajı ve Hes İmar Planı konulu yazısında, 'Müdürlük uzmanlarıca yapılan yüzey araştırmasında 2863 sayılı kanun kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı', ayrıca 'söz konusu alanın yüzeyinde korunması gerekli herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı' ifadeleri yer almıştır" denildi.
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