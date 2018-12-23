Tarihi Hamam Gençlik Kültür Sanat Evi Oldu

Artvin
Belediyesi tarafından restore edilen tarihi hamam gençlik kültür sanat evi olarak işlevlendirildi. Çarşı Mahallesi
'ndeki tarihi hamam binasının restore edilmesiyle oluşturulan Artvin Belediyesi Gençlik Kültür Sanat Evi, törenle hizmete açıldı.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, törende yaptığı konuşmada, gençlere yönelik yapılan bu güzel hizmetten dolayı Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
'ye teşekkürlerini iletti.
Genç nesillerin faydasına olan bu tarz mekanların sayısının daha çok olmasını arzuladıklarını belirten Doruk, "Gençlerimizin boş zamanlarda buraya gelerek en üst düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bunun için gerekli yönlendirmeleri yapacağız. Ben mekanın Artvin'imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise kültür sanat evinin kentte gençlerin bir araya gelip sohbet edeceği, kitap okuyacağı, sanat duygularını tatmin edeceği mekan olarak hizmet vereceğini söyledi.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve boş zamanlarını faydalı şeylerle değerlendirmeleri amacıyla burayı açtıklarını vurgulayan Kocatepe, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin temiz ortamda müzik, tiyatro, sanat adına çeşitli etkinlikler, sohbetler ve eğitimi öğretimlerini burada yapmalarını arzuluyoruz. Kimseni gençlerimizi köhne köşelerde zehirlemesine devlet olarak, belediye olarak, Artvin olarak izin vermeyeceğiz. Ülke gençlerimizin sıkıntılarını biliyoruz kurtarabildiklerimizi bu güzel mekanda ağırlayarak vatanına milletine faydalı insan olmasını sağlayacağız."
Açılışta mini konser sunuldu.