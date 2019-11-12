Son Dakika Haberleri: Tarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Tarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Tarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

7 saat önce

ÇANAKKALE'de 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı hamamında define ararken suçüstü yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Tarihi hamamda define ararken yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı hamamında define ararken suçüstü yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde operasyon düzenledi. Jandarmanın destek verdiği Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda, 1700'lü yıllara ait Osmanlı hamamında define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tarihi hamama zarar verdikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliden S.F. tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
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