Tarihi Hamamda Geleneksel "Osmanlı Çayı" İkramı

Bursa
'da restore edildikten sonra kültür merkezi olarak hizmet veren yaklaşık 600 yıllık tarihi hamamda, 22 çeşit baharat ile hazırlanan Osmanlı çayı, geleneksel yöntemlerle sunuluyor. Merkez Osmangazi
ilçesindeki Ördekli Kültür Merkezi
'nde, demliğin içine yerleştirilen süzgece bir miktar konulduktan sonra sıcak suyla demlenen Osmanlı çayı, bal ile ikram ediliyor.
Vücutta rahatlatıcı bir etki bırakan, koyu pembe rengindeki lezzet ve şifa kaynağı bu çayın içeriğinde birçok vitamin ve minerali de barındırdığı biliniyor.
"Osmanlı zamanındaki gibi balla tatlandırıyoruz"
Merkezin işletme müdürü Ali Terzioğlu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı çayının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Osmanlı çayının çeşitli kökler, meyve kuruları ve otların karışımından oluştuğunu belirten Terzioğlu, "Osmanlı çayı, C vitamini yüklüdür. Kışın gribal enfeksiyona, burun akıntısına, sindirim sistemine, bronşite aynı zamanda tansiyona çok iyi gelir." diye konuştu.
Terzioğlu, Osmanlı çayını şeker yerine balla servis ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu çayı, Osmanlı zamanındaki gibi yüzyıllardır olduğu gibi balla tatlandırıyoruz. Çiçek balı kullanıyoruz. Çiçek balı, diğer ballardan farklıdır. Açık renkli bir görünüm sağlar ve daha güzel servis edilir. Osmanlı çayı, Osmanlı zamanındaki lezzetini ve görünüşünü koruyor. Bardağı biraz dem, biraz sıcak suyla dolduruyoruz. Buraya gelenler, muhakkak Osmanlı çayı içer. Özellikle bu çayı içmek için gelirler."
"Turistler 'Ottoman tea' olarak biliyor"
Merkezin tarihi bir yapı olması dolayısıyla gelenlerin Osmanlı çayı içmeyi tercih ettiklerini anlatan Terzioğlu, "Osmanlı çayına yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gösteriliyor. Turistler bu çayı 'Ottoman tea' olarak biliyor. Buraya gelen turistler, genellikle Osmanlı çayı talebinde bulunuyor." dedi.
Bursa Barosu avukatlarından İsmail Eren ise Osmanlı çayının sağlığa faydalı olduğunu söyleyerek, "Osmanlı çayı, içinde sağlığı önemli kılan çeşitli madde ve bileşimlerden oluşuyor. Özellikle sindirim sistemi için fevkalade bulunmaz bir ilaç olarak kabul edilir. Enerji veriyor içindeki bal ile birlikte." ifadelerini kullandı.
Zeynep Şiringül de Osmanlı çayını 3 yıl önce ablası ve kardeşi vasıtasıyla Ördekli Kültür Merkezi'nde içtiğini dile getirerek, çayın içindeki tarçın ve nanemsi aroması ile beraber yanına koydukları bal ayrı bir tat kattığını aktardı.