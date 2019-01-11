Tarihi Hamamda Yangın Çıktı
2 saat önce
Karaman'da tarihi hamamda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Karaman'da tarihi hamamda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Seki Çeşme Mahallesi Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan 600 yıllık Seki Çeşme hamamının kadınlar bölümünden dumanlar yükselmesi üzerine hamam çalışanları, hemen elektrikleri keserek itfaiyeye haber etti.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını hızla söndürdü.
Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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