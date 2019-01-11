Son Dakika Haberleri: Tarihi Hamamda Yangın Çıktı

Tarihi Hamamda Yangın Çıktı

2 saat önce

Karaman'da tarihi hamamda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Karaman'da tarihi hamamda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Seki Çeşme Mahallesi Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan 600 yıllık Seki Çeşme hamamının kadınlar bölümünden dumanlar yükselmesi üzerine hamam çalışanları, hemen elektrikleri keserek itfaiyeye haber etti.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını hızla söndürdü.

Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: AA

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