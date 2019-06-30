Son Dakika Haberleri: Tarihi hamamın yanında çıkan yangın korkuttu
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Tarihi hamamın yanında çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Bursa'da tarihi Kara Mustafa Hamamı'nın altındaki otlukta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tarihi hamamın yanında çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Bursa'da tarihi Kara Mustafa Hamamı'nın altındaki otlukta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kara Mustafa Hamamı'nın yanındaki otlukla henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye 3 araçla yangına müdahale etti. Tarihi Kara Mustafa Hamamı'na sıçramadan söndürülen yangının ardından çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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