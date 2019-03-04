Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (3)
45 dakika önce
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın çıktı.
ANKARA'nın Altındağ
ilçesinde bulunan Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın çıktı. Alevlerin çevredeki binalara da sıçradığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri olarak kullanılan 3 Ankara
konağında hasar meydana geldi.
Yangın, saat 05.45 sıralarında Hacettepe Mahallesi Sarıkadı Sokak üzerinde bulunan Hamamönü Çarşısı'ndaki tarihi Ankara konağında çıktı. Restoran ve kına evi olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, dakikalar içinde büyüdü. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 konağa da sıçradı. Yükselen alevleri fark eden devriye görevindeki polis ekipleri, olayı itfaiyeye bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
erleri, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da konağın içinde mahsur kalanların olması ihtimali nedeniyle arama yaptı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere dört koldan müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın anında iş yerlerinin kapalı olması can kaybını önledi. Polis
ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:35 Kaynak: DHA
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