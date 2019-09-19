Tarihi Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor

Gündeminden mesleki eğitimi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni düşürmeyen Bursa Ticaret Borsası'na (BTB), Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA)'dan sevindirici haber geldi.
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19.9.2019 13:22:08. #1.12#
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