Son Dakika Haberleri: Tarihi Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor
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Tarihi Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor

42 dakika önce

Gündeminden mesleki eğitimi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni düşürmeyen Bursa Ticaret Borsası'na (BTB), Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA)'dan sevindirici haber geldi.

Tarihi Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor, System.String[]

Gündeminden mesleki eğitimi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni düşürmeyen Bursa Ticaret Borsası'na (BTB), Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA)'dan sevindirici haber geldi.

Anadolu Lisesi, Hamidiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:40 
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