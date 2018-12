Tarihi Handa Mezat

BURSA'da eski bakkal ürünleri ve gazoz koleksiyoneri Aziz Alçiçek (44), her cumartesi günü tarihi Ahşap Han'da mezat düzenliyor. Eski ya da tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar, mezada gelen koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor.



Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde tarihi Ahşap Han'da bulunan dükkanında koleksiyonlarını sergileyen Aziz Alçiçek, her cumartesi günü de mezat düzenliyor. Alçiçek'in koleksiyonunda 1970'den beri bakkallarda müşteriye sunulan ürünler ve gazozlar bulunuyor. Alçiçek'in düzenlediği mezada, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de koleksiyonerler de katılıyor. Mezatta, Osmanlı döneminden kalma mısır patlatma tenceresinden sakız kutularına, oyuncaklardan çikolata ambalajlarına sayısız eski eşya satılıyor. Her yaştan insanın katıldığı mezat, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi.



Dünyanın en zor koleksiyonunun bakkal ürünleri toplamak olduğunu söyleyen Alçiçek, "Bursa'da kendime ait koleksiyonlarım var. Onları toparlamaya çalışıyorum. Cumartesi günleri de haftada bir gün, burada koleksiyonerler, meraklılar ve arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Kendi aramızda tarihi ürünlerin alışverişini yapıyoruz. Bakkaliye, gazoz, pul, desenli pet şişe, ciklet ve milli piyango bileti topluyorum. Bakkaliye koleksiyonumda genelde tüketim ürünleri olan gıda, temizlik ürünleri, çikolata, gazoz gibi ürünler topluyorum. Dünyanın en zor koleksiyonu. Çünkü bir ürünün raf ömrü tükenince imhaya gidiyor. Biz, ürünleri kurtarıp toplamaya çalışıyoruz. Biz sarı ve siyah gazozla büyüdük. Yabancı etiketli firmalar bizim çocukluğumuzda pek tutulmazdı. Oradan bir hevesle başladım. Bir arkadaşım bana bu konuda yardımcı oldu. Şu anda koleksiyonumda yaklaşık 200 çeşit gazoz var" dedi.



'İNSANLAR EVLERİNDEKİ SERVETİN FARKINDA DEĞİL'



İnsanların ellerindeki tarihi ürünleri evlerinde, çatı aralarında ya da depolarında çürüttüklerini belirten Alçiçek, "Böyle durumlarla çok karşılaştım. En son gittiğim bir evin bodrum katında, Osmanlı'dan kalma mobilyalar vardı. Hepsi çürümüş ve rutubetten bozulmuştu. Birkaç bakır eşya vardı, ancak onları kurtarabildik. İnsanlar evlerinde büyük sermayeler bulunduruyorlar, ama bunların değerini bilmiyorlar. Çatı aralarında, kömürlüklerde bu eşyaları çürütüyorlar. 15 yıl önce bir evin yıkımı esnasında birinci emisyona ait bin lira para çıktı. Bu paraların değeri yaklaşık 700 bin Türk lirası. Evde yatan bir para, ama sahibinin bundan haberi bile yok. Yıkım esnasında bunu inşaat işçisi fark edip söylüyor ve çok yüksek paraya satıldı" dedi.



Antika eşyalarla çocukluğundan beri ilgilendiğini söyleyen Koray Türkay, "Buraya da haftada bir kez uğruyorum. Bursa'da gittiğimiz böyle birkaç mekan daha var. Benim ana dalım fotoğrafçılık. Çocukluğumdan beri fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Fotoğrafçılıkla ilgili güzel ürünler çıkabiliyor burada. Bunlar hatırası olan şeyler. Bu yüzden ilgimi çekiyor" dedi.



