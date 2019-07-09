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Tarihi handa yangın

56 dakika önce

Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

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Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Meydanı Camikebir Mahallesi'nde bulunan Vezir Hanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Bir süredir restorasyon çalışması yapılan handaki yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel
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