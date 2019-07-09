Tarihi handa yangın
56 dakika önce
Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42 Kaynak: AA
'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü. Cumhuriyet Meydanı
Camikebir Mahallesi'nde bulunan Vezir Hanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Bir süredir restorasyon çalışması yapılan handaki yangının çıkış nedeni araştırıyor.
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