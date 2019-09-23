Son Dakika Haberleri: Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2)

1 saat önce

KARDİÇALI HANI'NIN TARİHİ1910 yılında, Yunanistan'ın Kardiça kasabasından İzmir'e göç eden Onbaşı Halil'in torunu İbrahim Bey tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk betonarme yapılarından biri olan Kardiçalı Hanı, Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Mehmet Fesçi Bey tarafından inşa edildi.

Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2), System.String[]

KARDİÇALI HANI'NIN TARİHİ
1910 yılında, Yunanistan'ın Kardiça kasabasından İzmir'e göç eden Onbaşı Halil'in torunu İbrahim Bey tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk betonarme yapılarından biri olan Kardiçalı Hanı, Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Mehmet Fesçi Bey tarafından inşa edildi.1928 yılında tamamlanan ve yapı malzemeleri İtalya, Almanya ve Romanya'dan getirilen Kardiçalı Hanı, uzun yıllar tütün ticareti amacıyla kullanıldı. Mimar Kemalettin Caddesi ve 2. Kordon'un kesişiminde bulunan tarihi han, İzmir'in simge binalarından biri haline geldi.
Günümüzde, hanın giriş katında av malzemeleri satan dükkanlar bulunurken, ikinci ve üçüncü katları çeşitli sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor.

Davut CAN/ İZMİR,


Yunanistan, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:46:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]