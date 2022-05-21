TARİHİ HANIN DUVARLARINDA 'SPREY BOYA'LI YAZILARA TEPKİ

TOKAT'ta tarihi Taşhan'ın arka duvarlarına sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Yüzyıllardır ayakta olan ve halen kentin yöresel ürünlerini yaşatmaya çalışan sanatkarlara ev sahipliği yapan Taşhan'ın arka duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yazılan yazılar, handaki esnafların da tepkisini çekti.

Osmanlı döneminde 1632 yılında yapımı tamamlanan, Kentte Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde yer alan Taşhan, Osmanlı döneminde 1632 yılında inşa edildi. Dikdörtgen planlı, açık avlulu, iki katlı bir yapıya sahip hanın içinde dükkanlar, kuzey ve doğu yönünde revaksız iş yerleri, güney ve batı yönünde ise önünde revaklı dükkanlar yer alıyor. Giriş koridorunun sonunda sağdan ve soldan ikinci kata çıkılan handaki bütün odalar revaka açılıyor. Girişin üstünde kubbeli bir mekan bulunuyor. Odalarda ise dışa açılan birer pencere, bir ocak ve niş yer alıyor. 390 yıldır ayakta duran Taşhan, günümüzde kentin yöresel ürünlerini yaşatmaya çalışan sanatkarlara ev sahipliği yapıyor. Kentin simgelerinden olan tarihi Taşhan'ın arka duvarları son dönemde sprey boya çirkinliğine sahne oldu. Hanın duvarlarına bir çoğu aşk mesajı içerikli çeşitli yazılar yazıldı. Bu durum hem han esnafını hem de çevredekileri rahatsız etti.

'DAHA İYİ KORUMALIYIZ'

Taşhan esnaflarından Mehmet Ergezer, "Osmanlı yapımı bu bine geçmişte han olarak kullanılmış, daha sonraları öğrenci yurdu ve değişik sektörlerde kullanılmış. Şu anda alış veriş merkezi olarak yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri. Kentimizin güzide bir yeridir. Maalesef buraya gerek değer verilmiyor. Bilinçsiz yetişen nesiller sprey boyalar ile buraları boyuyorlar. Burası devamlı iç ve dış turizme hitap eden yapı olduğu için çok hoş karşılanmıyor. Ziyarete gelenler bizlere de serzenişlerde bulunuyorlar" dedi.

Esnaflardan Ayhan Kılınç ise, "Bu tür yazıları yazan insanlar için nasıl bir tabir kullanılacağına toplum karar versin. Yazık burası 1600'lü yıllardan günümüze açılan tarihi bir binadır. Tokatımızın güzide yerlerinden, ilimizi temsil eden, insanların ihtiyaçlarını karşılayan, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir alan. Böyle güzel bir eserin kendini bilmez bir kaç kişi tarafından boyanması üzücü. Böyle güzel yerlere daha iyi bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yazılara tepki gösteren esnaflardan Mehmet Araz da, "İnsan şu yazıları gördüğünde kahroluyor. Yani böyle tarihi bir yapının bilinçsizce yazılarla kirletilmesi, zarar verilmesi hiç hoş değil. Bunu yapanlara kızmamak elde değil. Öncelikle tarihi yerlerimizi korumalıyız. Zarar vermemeliyiz. Atalarımızdan kalan tarihi yapıları bizler daha iyi korumalıyız" dedi. (DHA)