Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu - Son Dakika
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Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu

23.05.2022 19:39

Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal olduKONYA Konya'da tarihi Zazadın Hanı'nın önünde drift yapan kişi Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu

KONYA Konya'da tarihi Zazadın Hanı'nın önünde drift yapan kişi Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da 800 yıllık Tarihi Zazadın Hanı Kervansarayı önünde drift yapan araç sürücüsünün görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracın plakasını belirlemek ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki aracın plakasının tespit edilememesi üzerine paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri plakanın 42 JB 521 olduğunu ve sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Ali T. ile yaptığı görüşmede, aracın akrabasına sit olduğunu ve pişman olduğunu ifade ederken, cezadan kurtulamadı. Ali T.'ye Karayolları Trafik Kanununun 67/1 (Drift yapmak) maddesi gereği 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu
Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu
Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu
Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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