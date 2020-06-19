Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece gündüz demeden esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece gündüz demeden esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Başkan Kuş son olarak Tarihi Hanlar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş son tarihi hanlar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla hep iç içe olan ve sabahın ilk saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerinde ilçeyi adeta karış karış dolaşan Başkan Kuş son olarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ve ilgililerle birlikte Tarihi Hanlar bölgesindeki esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen ve taleplerin çözümü için ilgililere talimat veren Başkan Kuş, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Tarihi Hanlar bölgesi için proje hazırlığında olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte bölge esnafımız için yeni projeler ve çalışmalar içerisindeyiz" dedi.


İlçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönettiklerini ve esnaf ve vatandaşların taleplerini her zaman birinci ağızdan dinlediklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bugün meclis üyemiz İbrahim Halil Beyaz'la tarihi hanlar bölgemizdeki esnafımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Esnaf ve vatandaşlarımız ile kucaklaştık, sıkıntılarını dinledik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve onların talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyoruz. Tarihi hanlar bölgesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte yapacağımız çalışmaları projelendirdik. Ama maalesef korona virüs salgınından dolayı başlayamadık. İnşallah bu salgını birlikte yendikten sonra bu bölgemizde ve diğer bölgelerimizde hayata sunacağımız projeleri bir bir gerçekleştirmeye başlarız. Bizler her zaman sahada olduk. Dokunmadık gönül bırakmayacağız dedik. Bunu da çok şükür gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece korona virüsten dolayı esnafımız ile uzak kaldık. Virüs nedeniyle kısa bir süreliğine esnafımızın ve vatandaşlarımızın da sağlığını düşünerek bir nebze uzak kaldık. Ama bu gönüllerden uzak kaldığımız anlamı taşımıyor. Salgın süresince de gerek esnafımıza gerekse de vatandaşlarımıza maske dağıtımı ve dezenfekte işlemleri hummalı bir çalışma temposuyla onların içinde olmaya gayret gösterdik. Buradan bir kez daha esnaf ve vatandaşlarımıza maske takmalarını ve sosyal mesafeye özen göstermelerini istirham ediyorum. Bizler her zaman onları dinleyecek, ilçemizi birlikte yöneteceğiz " ifadelerini kullandı.


Başkan Kuş'un her zaman esnafla iç içe olduğunu söyleyen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ise, "Özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ediyoruz. bu korona virüsün iyileşme süreci başladıktan sonra ilk ziyaretlerini inanç turizmi olan bu bölgemizi ziyaretle gerçekleştirdi. Bugün Başkanımız ile esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik ve esnafımızın taleplerini not alan başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ortak çalışması sonucu bu han bölgelerimize projelerini hayata ifade ettiler. Her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkanımız Mehmet Kuş'a da aynı zamanda bir esnaf temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum " diye konuştu. - ŞANLIURFA

İbrahim Halil, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

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