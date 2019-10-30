Son Dakika Haberleri: Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak
Son Dakika Kültür Sanat Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak

Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak

54 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hamidiye Eko Turizm Vadisi olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depolarındaki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hamidiye Eko Turizm Vadisi olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depolarındaki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Sivas- Ankara kara yolu üzerindeki, Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi haralardaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi haraların ata sporunun ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekan haline geleceğini belirten Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip olan, Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen aygır depolarının çok amaçlı kullanılacağını aktardı.

"Hamidiye Eko Turizm Vadisi" olarak adlandırılan projenin, bulunduğu konum itibariyle önemli bir fonksiyon üstlendiğini vurgulayan Ayhan, "Buradaki 11 tarihi yapımızın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Daha sonra iç konsept, teşhir tanzim alanında kültürel, ekonomik, sportif, sosyal ve kültürel anlamda tarihi eserlerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

"Proje geçmişle geleceği bütünleştirecek"

Bölgenin cazibe merkezi haline getirileceğini, geçmişle geleceği bütünleştiren, çok yönlü bir projenin hayata geçeceğini ve Sivas'a ayrı bir değer katacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Burası yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekan olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu, çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Adeta geçmişle geleceği bütünleştirecek. Buradaki tarihi eserlerin her birine ayrı bir fonksiyon vereceğiz."

Vali Ayhan'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Rölöve ve Anıtlar Müdürü İsmail Onur Yıldızlı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Ömer Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Salih Ayhan, Hamidiye, Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak
Oto sanayilerde 'çakar' yoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 20:00:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]