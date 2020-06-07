Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu - Son Dakika

Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu

Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'ndeki kısıtlama kaldırılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4...

Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'ndeki kısıtlama kaldırılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı

ELAZIĞ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'ndeki kısıtlama kaldırılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi Korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. 2 ayı geçen ziyaretçi kısıtlaması sonrası Harput yeni normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı.Hafta sonunu fırsat bilen bir çok kişi de Harput'a çıktı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi'ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyla biliniyor. Salgın süresi de bakımları da yapılan tarihi mahalledeki meydan ve mesire yerleri de 2 aydan sonra gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Muş'tan Elazığ'a gelerek Harput'u ziyaret eden Emre Ulaşçıbaşı, "Muş ilimizde kaleleri ile meşhur olan bir ilimizdir. Kaleler bildiğiniz gibi geçmişimizi temsil eden ve geçmişten bugüne memleketlerimizi ve vatanımızı koruyan askerlerin yerleridir. Çoğu İslam adamlarının, Müslümanların ve birçok ilim adamlarının bulunduğu yerlerdir. Böyle yerleri ziyaret edince de insanlar eski örf ve adetlerini görmüş oluyorlar. Çok güzel bir güzellik var burada resmen şehir ayaklarımızın altında kalıyor. Korona Virüs sürecinde birçok tarihi yerin kapalı olduğu gibi Harput'ta kapalıydı. Tekrar ziyarete açıldığı gibi vatandaşlar akın akın gelmeye başladı. Böyle yerleri ziyaret etmek ve gezinmek bizim için gurur verici şeyler" "dedi.

Remzi Zeyrek ise, "Evde sıkılıyoruz. Çocukları gezdirmek için Harput'a çıktık. Harput'un güzel yerlerini gezdik. Hafta sonu geldik ve dolaştık. Kaleye doğru gittik. Oturduk sohbet ettik. Yemek falan yedik. Hava serin oldu gezmeye başladık" diye konuştu.

Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu

Koronavirüs, Elazığ, Harput, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 01:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu - Son Dakika

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