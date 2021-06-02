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Tarihi Harran İlçesinde Yol Yapım Atağı - Son Dakika

Tarihi Harran İlçesinde Yol Yapım Atağı

02.06.2021 16:48
Tarihi Harran İlçesinde Yol Yapım Atağı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçe kırsalında başlattığı yol atağını Harran ilçe kırsalında sürdürdü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçe kırsalında başlattığı yol atağını Harran ilçe kırsalında sürdürdü. Mahalle yollarını asfalta hazır hale getiren ekipler, program dahilinde tüm ilçelerde asfalt çalışmalarına başlayacak. Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarihi Harran ilçesinde kırsalda 4 ayrı noktada yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

13 ilçeye eşit hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere de anında karşılık veriyor.

Harran ilçesi kırsalında 166 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 105 kilometre stabilize yol yaparak yolları sıcak asfalt serimine hazır hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ayrıca 51 kilometre mekanik yol, 36 Km sathi kaplama yol, 11 bin 62 ton asfalt ile yolların bakım onarımını tamamlarken 810 metre beton boru uygulaması da gerçekleştirdi.

Harran ilçesi kırsalında yapılan çalışmalardan ötürü Harran 15 Temmuz Mahalle Muhtarı İbrahim Toraman ve Tanınmış Köyü Mahalle Muhtarı Hüseyin Samgar mahalle sakinleri adına Başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihi Harran İlçesinde Yol Yapım Atağı

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Harran, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tarihi Harran İlçesinde Yol Yapım Atağı - Son Dakika


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