Tarihi Hasankeyf ilçesi turizm sezonundan umutlu - Son Dakika

Tarihi Hasankeyf ilçesi turizm sezonundan umutlu

20.03.2021 11:13
Tarihi Hasankeyf ilçesi turizm sezonundan umutlu, System.String[]

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

Hasankeyf ilçesi baraj göleti, tarihi yapıları, paleolitik dönemden Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1453 eserin yer aldığı müzesiyle turizm sezonuna hazırlanıyor.

İlçede altyapı ve üstyapı çalışmaları, yeşil alanların oluşturulması, yeni yerlerine taşınan tarihi eserlerin restorasyonu ve çevre düzenlemeleri hummalı şekilde devam ederken, havaların ısınmasıyla çok sayıda turistin ilçeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

İlçede en büyük hedef, günübirlik ziyaretlerden ziyade yerli ve yabancı turistlere konaklama imkanı sunarak, tarihi mekanlarda daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, AA muhabirine, turizm sezonunun yaklaşmasıyla ilçede hareketliliğin başladığını söyledi.

Öztürk, özellikle yerli ziyaretçilerin ilçeye geldiği hafta sonunda, tarihi mekanlar ve iskele bölgesinde yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Kısa vadede müzenin ve kalenin bir kısmının aktif hale getirileceğini dile getiren Öztürk, böylece turistik alanların çeşitleneceğini belirtti.

Taşınan eserlerin olduğu Arkeopark kültür alanında çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla Hasankeyf'in çehresinin tamamen değişeceğini ifade eden Öztürk, "Ziyaretçiler, sadece yeni yapılmış ya da yeni imar görmüş bir şehre değil aynı zamanda 12 bin yıllık geçmişe uzanan uzun bir tarihe de yolculuk yapacak." dedi.

Hedeflerinin, turistlerin Hasankeyf'te uzun vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Turistlerin burada konaklamalarını istiyoruz. O süre zarfında onlara alternatif sunmak istiyoruz ve bu konuda hedefler var. Kale bambaşka bir gölge. Müze içerisine girdiğinizde en az 3-4 saatinizi harcamanız gerekiyor. Kalenin trekking güzergahında yürüyüş faaliyeti yapmak istediğinizde en az 3-4 saatinizi alacak. Arkeopark aynı şekilde. Turist buraya geldiğinde 1-2 saat içerisinde ayrılamayacak."

Öztürk, Batman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okuluna bağlı uygulama otelinin konaklama için hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Uygulama Oteli Genel Müdürü Erşat Tan da, Hasankeyf'in yeni yerleşkesine taşınmasıyla otel olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Geçen yıl tam kapasiteyle hizmet verdiklerini anlatan Tan, şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen misafirlerimiz burada konaklayabiliyor. 49 oda ve 98 yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Tarihi Hasankeyf ilçesinde olmamız bizim için büyük bir avantaj. Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Camisi otelimize 5 dakikalık bir mesafede. İlerleyen zamanlarda misafirlerimiz için tekne turu, kale ile Zeynel Bey Türbesi gezisi ve Hasankeyf'te bulunan koylarda bir gezinti düzenlemeyi düşünüyoruz."

Hasankeyf, Batman, Turizm, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Hasankeyf ilçesi turizm sezonundan umutlu - Son Dakika


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