Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

25.03.2021 14:25

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı Batman'ın yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

BATMAN - Batman'ın yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle turist çekmeye başladı. Havaların ısınması ile birlikte ilçede iş yeri bulunan esnaf kepenk açarken, yerli ve yabancı turistler de ilçeye geldi. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, yasakların hafifletilmesinin ardından vatandaşları tarihi ilçeye davet etti. Kaymakam Öztürk, "Sezonun açılması ve ülkemizdeki yasakların da bir nevi hafiflemesi ile birlikte, 12 bin yılık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrimize de ciddi hareketlenmeler başladı. Geçen hafta sonu itibariyle de özelikle Zeynel Bey Türbesi, liman bölgesi ve yeme içme tesislerin olduğu yerlerde bu yoğunluğu izlemiş olduk. Daha başlangıç olarak görüyoruz. Hasankeyf her gün daha da ileri noktaya gelecektir. Geçen yıldan bu yıla baktığımız zaman gözle görünür bir ilerleme var, hayata geçecek olan projelerle birlikte özelikle Şahap Vadisinin kale bölgesinin yeniden ele alınması, oradaki kazı ve restorasyon faaliyetlerinin başlanması, büyük sarayın restorasyona başlanması, yine aynı şekilde müzemizin açılması, tekne turların başlaması ve en önemlisi su altında kalan tarihi eserlerin taşınmış olduğu yeni alanın çevre düzenlenmesi tamamlanması ile birlikte Hasankeyf'in değişimi ve dönüşümü müthiş olacak. Ben bu vesile ile herkesi 12 bin yıllık tarihi ilçemizi görmeye davet ediyorum" dedi.

Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı
Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

Hasankeyf, turist, Batman, Esnaf, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı         
13:28
Ünlü şarkıcı Aydilge'den Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap         
13:03
Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış         
12:58
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 14:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei