Tarihi Hasankeyf ilçesinde "Su, Doğa ve Turizm Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Tarihi Hasankeyf ilçesinde "Su, Doğa ve Turizm Festivali" düzenlendi

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin tanıtımı amacıyla ikincisi düzenlenen "Hasankeyf Su, Doğa ve Turizm Festivali"nde doğa ve tarihseverler bir araya geldi.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin tanıtımı amacıyla ikincisi düzenlenen "Hasankeyf Su, Doğa ve Turizm Festivali"nde doğa ve tarihseverler bir araya geldi. Festival kapsamında kamp kurma, paraşütle atlama, su dalışı, kano turları, jetski gösterisi, doğa yürüyüşü, tarihi mekanlarda bisiklet turu ve tekne ile baraj göleti gezisi düzenlendi. Vali Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen festivali her yıl yapmayı düşündüklerini söyledi. Yeni Hasankeyf'in turizm potansiyelini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini kaydeden Şahin, festival kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirtti. Etkinliklere sivil toplum kuruluşu üyeleri, sporcular ve gönüllülerin katıldığını aktaran Şahin, "Çok çeşitli etkinliklerle hem Hasankeyf'imizi tanıtmayı amaçlıyoruz hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak etmek niyetindeyiz." diye konuştu.

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