Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması - Son Dakika

VEYSEL Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde kaya tırmanışı, kano yarışı, su dalışı ve jet skiliyle yapılan etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman Valiliği'nce çeşitli etkinlikler düzenlendi. Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesinde kaya tırmanışı, kano yarışı, su dalışı ve jet ski, bisiklet yarışı gibi düzenlenen çok sayıda etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.