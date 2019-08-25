Son Dakika Haberleri: Tarihi hasankeyf yolu, 8 ekim'den sonra ulaşıma kapanacak
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi hasankeyf yolu, 8 ekim'den sonra ulaşıma kapanacak

1 saat önce

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesi yolunun, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacağını söyledi.

Tarihi hasankeyf yolu, 8 ekim'den sonra ulaşıma kapanacak, System.String[]

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesi yolunun, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacağını söyledi.

Hasankeyf Yerleşim Yeri Koordinasyon Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda yeni ve eski Hasankeyf'te yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Şahin, Hasankeyf'in eski yerleşim biriminde su taşınma hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. 8 Ekim'den itibaren yeni Hasankeyf yolu trafiğe açılıp, bu tarihten sonra eski yerleşim yerinin ulaşıma kapanacağını söyleyen Vali Şahin, "8 Ekim'de yeni Hasankeyf yolu açılınca, eski Hasankeyf yolu trafiğe kapatılacak. Bu tarihten sonra eski yerleşim yerinde artık herhangi bir trafik olmayacak. Yeni yolun açılmasıyla beraber eski yerleşim yerini tamamen güvenlik çemberine alacağız. Her türlü hırsızlık ve benzeri olaylara karşı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız tüm planlarını karayollarının takvimine uygun şekilde yapmaları gerekiyor. Zaman daralıyor, hepimizin üzerine düşen görevler var. Öncelikleri belirleyelim, koordineli ve sistemli bir şekilde eksiklikleri giderelim" dedi.

Hasankeyf, Ilısu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin kurtarılma anı kamerada
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi hasankeyf yolu, 8 ekim'den sonra ulaşıma kapanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]