Tarihi Hastane Duvarının Kanatlı Misafirleri Geldi
59 dakika önce
Baharın müjdecisi uzun gagalı sevimli misafirler geçici konaklama alanlarına konmaya başladı.
Baharın müjdecisi uzun gagalı sevimli misafirler geçici konaklama alanlarına konmaya başladı. Edirne
sulak alan ve verimli toprakları nedeniyle göçmen kuşların önemli göç yolları ve durakları arasında bulunuyor.
Pek çok leylek geçmişte kondukları yerlere gelmeye başladı.
Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, daha sonrasında yıkılan Edirne Askeri Hastanesi'nin geriye kalan tek duvarı.
Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:27 Kaynak: AA
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