Tarihi Hastane Duvarının Kanatlı Misafirleri Geldi
45 dakika önce
Baharın müjdecisi uzun gagalı sevimli misafirler geçici konaklama alanlarına konmaya başladı.
Baharın müjdecisi uzun gagalı sevimli misafirler geçici konaklama alanlarına konmaya başladı. Edirne
sulak alan ve verimli toprakları nedeniyle göçmen kuşların önemli göç yolları ve durakları arasında bulunuyor.
Pek çok leylek geçmişte hazırladıkları yuvalara konmaya başladı. Popülasyonun artması nedeniyle yuvası olmayanlar ise yüksek yerlere yuvalarını yapmaya başladı.
Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, 1941 yılında Gemliğe taşınan, 1985 yılı sonrası harap düşmeye başlayan Edirne Askeri Hastanesi'nden geriye kalan tek duvar.
Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: AA
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