Tarihi hastanenin kapısındaki klima kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarihi devlet hastanesi binasının duvarla örülen protokol giriş kapısına monte edilen klima tepkiler üzerine kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve üniversiteye hazırlık kursu için öğrencilere ücretsiz eğitim verilen tarihi binaya öğrencilerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışabilmesi için yetkililer tarafından klima takılmıştı. Yine tarihi binanın protokol giriş kapısı da duvarla örülmüştü.



Olayın yerel basında gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarihi binadaki klimayı söktürdü.



Yetkililer, tarihi binadaki kitabelerin zarar görmediğini ve aslına uygun olarak durduğunu bildirdi. - ADANA