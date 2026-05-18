Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası sanatla yeniden hayat buluyor

Hatay’ın tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, yeniden ayağa kaldırılarak sanat merkezi kimliğiyle kente kazandırıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilen tarihi yapı, yarından itibaren Devlet Tiyatroları Sahnesi olarak hizmet vermeye başlayacak. Açılış kapsamında düzenlenecek protokol töreni ve ilk tiyatro gösterimiyle birlikte tarihi binada yeniden perdeler açılacak.

TARİHİ BİNADA SANAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hatay’ın simge yapılarından biri olarak bilinen Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası’nın yeniden kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olması kentte büyük heyecan oluşturdu. Tarihi yapının Devlet Tiyatroları sahnesine dönüştürülmesiyle birlikte Hatay’ın kültürel yaşamına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Açılış programı kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından sahnelenecek ilk tiyatro oyunu ile birlikte tarihi binada sanat faaliyetleri resmen başlamış olacak. Yetkililer, yapının yalnızca bir tiyatro sahnesi değil aynı zamanda kültürel hafızayı yaşatan önemli bir merkez olacağını ifade etti.

Depremin ardından yeniden ayağa kaldırılan tarihi yapının sanatla buluşması, kentte moral ve umut kaynağı olarak değerlendiriliyor.

HATAY’IN KÜLTÜREL HAFIZASI YENİDEN CANLANIYOR

Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, geçmişte olduğu gibi bugün de kentin önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Kültürel ve tarihi anlamı büyük olan yapının yeniden işlev kazanmasıyla birlikte Hatay’ın sanat ve kültür hayatında yeni bir dönemin başlayacağı belirtiliyor.

Program için basın mensupları ve vatandaşlar davet edilirken, açılışa yoğun katılım bekleniyor. Kent sakinleri, tarihi yapının yeniden hayat bulmasının Hatay’ın kültürel kimliği açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

Yetkililer, ilerleyen süreçte tarihi binada tiyatro gösterilerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini belirterek, Hatay’ın sanatla yeniden ayağa kalkmaya devam edeceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun