Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü, 6.4'lük depremde çöktü - Son Dakika
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Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü, 6.4'lük depremde çöktü

21.02.2023 10:53

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü, dün akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde çöktü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü, dün akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde çöktü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay Valiliği binası da hasar görüp kullanılamaz hale geldi. Dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremde de binanın bir bölümü yıkıldı.

BİNANIN TARİHÇESİ

Hatay Valiliği olarak kullanılan binanın inşasına 1927 yılında başlandı, bir yılda tamamlandı. Binanın mimari projesi Halepli bir mühendis tarafından çizildi, uygulaması ise yerli ustalar tarafından yapıldı. Mali kaynağı ise zamanın İskenderun Sancağı İdari Meclisi tarafından karşılandı. 2 Eylül 1938 tarihinde kurulan Hatay Devleti'nin siyasi ömrü 10 ay 21 gün olurken, Hatay Millet Meclisi 2, 3, 6 Eylül 1938 tarihlerinde olmak üzere 3 toplantısını halen köprü başı mevkiinde bulunan Millet Meclisi binasında yaptı. Hatay Devleti'nin, bu 3 günün haricindeki siyasi ömrünün tamamında da bu bina hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa hem de Hatay Devleti Millet Meclisi'ne ev sahipliği yaptı. Yıkılan tarihi binada 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılma kararını oy birliği ile bu binada aldı. Bu nedenle binanın Hatay'ın ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde anı değeri taşıyan özel bir önemi bulunuyor.


Kaynak: DHA
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